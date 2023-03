Grazie al primo posto ad Are entra nell'Olimpo degli sciatori più vincenti. Federica Brignone seconda

Mikaela Shiffrin domina nettamente il gigante femminile di Are, ultima gara di Coppa del mondo fra le porte larghe prima delle finali di settimana prossima a Soldeu. La statunitense trionfa e raggiunge Ingemar Stenmark nella graduatoria degli sciatori più vincenti di sempre a quota 86.

Federica Brignone ha chiuso al secondo posto il gigante di Are, valido per la coppa del mondo. L’azzurra, quarta a metà gara, con il tempo complessivo di 1’55”28 ha chiuso alle spalle della sola Mikaela Shiffrin per 64 centesimi.

Shiffrin ha dominato la gara sulla pista svedese chiudendo al comando già la prima manche. Il quarto successo di fila in gigante consente all’americana di aggiungere alla sua ricca bacheca anche questa coppa di specialità, dopo essersi già imposta nella classifica generale e in quella di slalom. In gigante, la statunitense ha trionfato anche ai recenti Mondiali di Meribel. Il podio odierno è completato dalla svedese Sara Hector, staccata di 0”92 dalla Shiffrin. Oltre all’ottima prova di Brignone, al podio numero 55 in carriera, da segnalare in chiave azzurra l’undicesimo posto di Marta Bassino.

