La campionessa Usa trionfa gigante Kronplatz e si avvicina anche al primato assoluto del mito Ingemar Stenmark

Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante di Kronplatz, a San Vigilio di Marebbe, e ha conquistato l’83ma vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. La statunitense ha così superato il record della connazionale Lindsey Vonn, che – tra il 2004 e il 2018 – ha trionfato per 82 volte nel massimo circuito internazionale itinerante. La 27enne è ora a tre successi di distacco dal primato assoluto detenuto dallo svedese Ingemar Stenmark, che si impose per l’ultima volta il 19 febbraio 1989.

