Nel gigante femminile l'azzurra ha chiuso con il tempo di 2:07.25, preceduta dalla statunitense Mikaela Shiffrin

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nel gigante femminile ai Mondiali di sci alpino di Meribel, in Francia. L’azzurra, terza dopo la prima manche, ha chiuso con il tempo complessivo di 2:07.25, preceduta di 12 centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin, oro in 2:07.13 e già al comando a metà gara. Per l’americana si tratta del primo oro mondiale nel gigante. Sul podio anche la norvegese Ragnhild Mowinckel.

Per l’atleta milanese, che aveva ottenuto l’argento mondiale nel gigante 10 anni fa a Garmisch, si tratta della seconda medaglia in questa edizione, dopo l’oro conquistato in combinata. Ai piedi del podio la svizzera Lara Gut-Behrami, quarta in 2:07.44. Nella top five anche Marta Bassino, quinta con un distacco di 80 centesimi, capace di rimontare ben 13 posizioni rispetto alla prima manche.

Brignone porta a tre le medaglie della squadra italiana in questa rassegna francese. L’azzurra è stata protagonista di una gara tirata al massimo delle sue possibilità, dopo qualche giorno di malattia, ormai superato. Con due manche all’attacco ha prima saputo issarsi al terzo posto di metà gara e poi risalire ancora una posizione fino all’argento finale. Mowinckel ha approfittato al meglio della caduta nella seconda manche della francese Tessa Worley, e termina a 22 centesimi da Shiffrin. 22° posto finale per Asja Zenere, mentre è uscita nella seconda manche Beatrice Sola, già fuori dai trenta dopo la prima frazione. L’ultima gara del Mondiale al femminile sarà lo slalom di sabato, con prima manche alle 10 e seconda alle 13.30.

