Ha chiuso al comando la statunitense Mikaela Shiffrin con 1.02.54

Mikaela Shiffrin ha chiuso al comando la prima manche dello slalom gigante valido per i Mondiali di sci alpino di Meribel, in Francia. La statunitense ha fermato il cronometro su 1.02.54 precedendo di 12 centesimi la francese Tessa Worley (1.02.66). Terza l’azzurra Federica Brignone con il tempo di 1.02.85. Quarta, con un distacco di 64 centesimi, la svizzera Lara Gut-Behrami. Solo 13a Marta Bassino, che ha chiuso in 1.04.00, a 1.46 da Shiffrin.

