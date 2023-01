La campionessa americana chiude al secondo posto nello slalom di Spindleruv Mlyn

Mikaela Shiffrin deve rimandare la festa per eguagliare il record assoluto di vittorie in Coppa del Mondo del leggendario svedese Ingemar Stenmark a quota 86. La campionessa americana chiude al secondo posto nello slalom di Spindleruv Mlyn. La vittoria va a sorpresa alla tedesca Lena Duerr con il tempo totale di 1.30.91, mentre la ventisettenne del Colorado chiude ad appena 0.06 centesimi. Terzo posto per la croata Zrinka Ljutic a 0.49.

Per quanto riguarda le italiane, Anita Gulli chiude al 15° posto a 2.41 dalla Duerr. Sedicesima Marta Rossetti a 2.42, mentre Lara Della Mea è 19/a a 2.56. “Sono felicissima, sapevo che questo era un pendio che mi si addiceva, sapevo che stavo bene. Avevo solo bisogno di tempo, Mi sentivo bene, ed avevo ritrovato i giusti meccanismi anche in allenamento. Ora so dove devo lavorare, a migliorare per trovare continuità. Il mio atteggiamento c’è, ho attaccato ma con la testa. E ora… i Mondiali”, ha dichiarato soddisfatta Gulli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata