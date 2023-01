E' a un solo successo di distanza dal record di Lindsay Vonn

La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Zagabria portandosi a un solo succcesso di distanza dal record di Vonn. Il successo di oggi è valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, Shiffrin ha vinto con il tempo totale di 1’36″42, dopo aver concluso in testa anche la prima manche. Con questa vittoria, Shiffrin sale a quota 81 trionfi in Coppa del Mondo, a un solo successo dal record in campo femminile, che è di Lindsey Vonn con 82, e ormai molto vicina anche alla leggenda di Ingemar Stenmark, lo svedese che con 86 vittorie detiene il record assoluto.

Alle spalle di Shiffrin si sono piazzate la slovacca Vlhova, staccata di 76 centesimi, e la svedese Swenn-Larsson, a 1″21. L’ìunica azzurra qualificatasi per la seconda manche, Marta Rossetti, è riuscita a risalire dalla 29esima posizione alla 19esima finale, staccata di 3″71.

Per Marta Rossetti, unica azzurra qualificata alla seconda manche, è il terzo miglior risultato in carriera sul massimo circuito: “Molto rammarico perché con una pista in queste condizioni non avrei dovuto sbagliare. Son andata forte in quasi tutte le parti, spiace per quell’errore che un po’ compromette la prestazione, ma sono già focalizzata sul secondo slalom in programma”.

