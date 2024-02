l'Italia affronta i Tre Leoni all'Olimpico: out Capuozzo per una gastroenterite

Al via sabato pomeriggio alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma il Sei Nazioni 2024 della Nazionale Italiana di rugby. Gli azzurri del nuovo commissario tecnico Gonzalo Quesada cercheranno di confermare quanto di buono fatto lo scorso anno con la storica vittoria contro il Galles, ma davanti a loro si troveranno subito un avversario fortissimo come l’Inghilterra, reduce dal terzo posto nell’ultima Coppa del Mondo. L’obiettivo per l’Italia è vincere almeno una partita nel torneo ed evitare quello che sarebbe il 18esimo ‘cucchiaio di legno’.

Il calendario del Sei Nazioni dell’Italia

Questo il calendario completo del Sei Nazioni della nazionale italiana.

Sabato 3 febbraio ore 15:15 Italia-Inghilterra

Domenica 11 febbraio ore 16 Irlanda-Italia

Domenica 25 febbraio ore 16 Francia-Italia

Sabato 9 marzo ore 15:15 Italia-Scozia

Sabato 16 marzo ore 15:15 Galles-Italia

Dove vedere le partite in tv

I diritti televisivi per il Sei Nazioni 2024 di rugby appartengono a Sky, che trasmetterà tutte le partite sui suoi canali sportivi. I match dell’Italia saranno inoltre trasmessi in chiaro su Tv8.

La formazione contro l’Inghilterra: Capuozzo out per gastroenterite

Prima dell’esordio contro l’Inghilterra, lo staff medico della nazionale ha informato che Ange Capuozzo e Edoardo Iachizzi non saranno a disposizione per il match. Il trequarti azzurro non potrà scendere in campo a causa di una gastroenterite, mentre la seconda linea ha sofferto il riacutizzarsi di un trauma pregresso alla spalla sinistra. Con il numero 14 scenderà in campo Lorenzo Pani, mentre in panchina saranno presenti con il numero 20 l’esordiente Alessandro Izekor e con il numero 23 Federico Mori.

Questa la formazione che scenderà in campo: Allan; Pani, Brex, Menoncello, Ioane; Garbisi P., Garbisi A; Cannone L., Lamaro (cap), Negri; Ruzza, Cannone N.; Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti. A disposizione: Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Zambonin, Izekor, Zuliani, Varney, Mori

Capitan Lamaro: “Dimostriamo tutta la nostra voglia”

“Sono sicuro che domani ci sarà una grande prova da parte nostra e che vorremo mettere in campo, davanti ai nostri tifosi, tutta la voglia che abbiamo di tornare a giocare”, ha detto il capitano dell’Italrugby, Michele Lamaro, presentando la sfida contro i Tre Leoni. “Ripartire è un processo lungo e complicato, che può essere riassunto con l’espressione inglese back to basic”, ha spiegato. “Dopo il Mondiale abbiamo avuto un periodo di riposo che ci ha permesso di analizzare ciò che era successo e capire come andare avanti. Siamo ritornati a ciò che ci dà fiducia ed è stato fondamentale”.

