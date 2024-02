Dura un tempo il sogno della Nazionale italiana nel giorno dell'esordio in panchina del nuovo ct Gonzalo Quesada

Dura un tempo il sogno della Nazionale italiana di rugby nel giorno dell’esordio in panchina del nuovo ct Gonzalo Quesada. Gli azzurri sono infatti stati sconfitti nella prima gara del ‘Sei Nazioni‘ all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra, che ha vinto 27-24. Gli azzurri avevano chiuso in vantaggio il primo tempo 17-14 grazie alle mete di Garbisi e Allan. Nella ripresa la rimonta inglese con l’Italia che si è avvicinata grazie alle trasformazioni di Ioane e Garbisi. Domenica prossima l’Italia affronterà l’Irlanda.

Quesada soddisfatto: “Grande intensità contro squadra concreta”

“Oggi c’è stata grande intensità contro una squadra concreta. È difficile attaccare e risalire il campo quando non hai il pallone, ma volevamo portare l’Inghilterra a giocare la partita che avevamo pianificato di giocare. Oggi sono molto contento della difesa, che non ha si è mai arresa, anche quando era più facile mollare e lasciare andare. Questa è una base per costruire il futuro”. Così il neo ct dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, commentando la buona prestazione degli azzurri all’esordio nel Sei Nazioni. “Nelle scorse settimane abbiamo parlato molto della costruzione dell’identità e stiamo andando verso questo obiettivo. Al minuto 79 e 45 secondi eravamo vicini alla nostra linea di meta, al numero 83 abbiamo segnato la meta con Ioane. È questo che vogliamo dare ai nostri tifosi”, aggiunge Quesada.

