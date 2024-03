La nazionale chiude il torneo con 11 punti: il miglior risultato di sempre

E’ ancora grande Italia nel Sei Nazioni di rugby. Dopo la vittoria contro la Scozia all’Olimpico, gli azzurri del neo ct Quesada concedono il bis passando con il punteggio di 24-21 in casa del Galles. Grazie alla seconda vittoria di fila, l’Italia chiude al quinto posto con 11 punti e lascia proprio ai gallesi ultimi il triste trofeo del cucchiaio di legno. Due le mete azzurre, una per tempo con Ioane al 20′ e Pani al 46′. Ottima la prova al piede di Garbisi, autore di tre piazzati e una trasformazione. Un piazzato nel finale anche di Page-Relo. Non bastano al Galles le mete di Dee e nel finale di Rowlands e Grady con le trasformazioni di Costelow e Lloyd. Si chiude così il miglior risultato di sempre nel Sei Nazioni per l’Italia con uno storico pareggio in casa della Francia e due vittrie consecutive appunto contro Scozia e Galles.

