Gli azzurri si sono imposti per 31-29 al termine di una gara emozionante

Undici anni dopo l’ultima volta l‘Italia torna ad ‘espugnare’ l’Olimpico nel torneo del Sei Nazioni. Gli azzurri allenato dal ct Quesada hanno battuto per 31-29 la Scozia nella 4/a giornata al termine di una partita emozionante, davanti alla premier Giorgia Meloni in tribuna.

Per l’Italia è la prima vittoria in questa edizione del Sei Nazioni, un risultato che dà continuità all’altrettanto storico pareggio in casa della Francia. In classifica gli azzurri balzano momentaneamente al quarto posto con 7 punti davanti a Francia e Galles.

Per l’Italia mete di Brex Lynagh e Varney, tre i calci piazzati di Garbisi autore anche di 2 trasformazioni, un piazzato di Page-Relo. Non bastano alla Scozia le mete di Fagerson, Steyn, Schoeman e Skinner, con un piazzato di Russell autore anche di 3 trasformazioni. Prestazione da brividi per l’Italia, che aveva battuto l’ultima volta la Scozia all’Olimpico nel 2015. Prossimo impegno per gli Azzurri il 15 marzo in casa del Galles.

