Gli azzurri in finale a Doha

La staffetta 4×100 mista mixed in finale a Doha, in Quatar, con la carta olimpica. Missione compiuta, dunque, anche con un pizzico di fortuna, per la 4×100 mista mixed che si qualifica per la finale, garantendosi il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Michele Lamberti (54″12), Ludovico Blu Art Viberti (59″63), Giulia D’Innocenzo (59″45) e Chiara Tarantino (54″45) nuotano in 3’47″65 che vale l’ottavo e ultimo tempo d’ingresso. Gli azzurri sfruttano la squalifica dell’Olanda, per cambio irregolare tra la frazione a farfalla e quella a stile libero, che aveva concluso la terza batteria, proprio quella in cui vi erano gli alfieri italiani, al secondo posto.

