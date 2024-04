Ospiterà le gare di nuoto artistico, pallanuoto e tuffi

Il presidente francese Emmanuel Macron a Saint-Denis, per l’inaugurazione del centro acquatico per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il centro è una delle due sedi appositamente costruite per le Olimpiadi di quest’estate. La piscina ospiterà le gare di nuoto artistico, pallanuoto e tuffi. Gli organizzatori affermano che la struttura da 5.000 posti è stata progettata per essere un impianto a basse emissioni di carbonio e uno dei più grandi parchi solari urbani della Francia.

