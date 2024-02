Gli azzurri alle spalle di Stati Uniti e Australia

Terzo posto con 501 punti alle spalle di Stati Uniti (668) e Australia (538).

L’Italia conclude sul podio virtuale la classifica per nazioni della 21esima edizione dei mondiali di nuoto, che si è svolta a Doha, in Qatar. Un risultato prestigioso, frutto di dodici medaglie (2-5-5), tre in più rispetto alla precedente edizione record e del covid di Budapest 2022 (5-2-2); 14 finali individuali e 6 di staffetta. Gli azzurri precedono la Cina (468), l’Olanda (386), la Gran Bretagna (361), il Canada (328), l’Ungheria (247), la Polona (235), la Germania (227) ed altre 49 nazioni a punti.

L’Italia è seconda nella classifica maschile (dietro agli Stati Uniti) e sesta in quella femminile (dietro ad Australia, Cina, Olanda, Canada, Stati Uniti).

