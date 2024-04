Pechino ha commento le voci su 21 nuotatori cinesi

La Cina ha definito “fake news” le accuse circolate nei giorni in scorsi in merito alla presunta positività alla trimetazidina di 21 nuotatori cinesi in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2021. “Sono notizie false e non reali”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Secondo l’inchiesta del New York Times e dell’emittente tedesca Ard gli atleti coinvolti sarebbero stati assolti da una indagine interna cinese. Versione che la stessa Wada, l’agenzia mondiale antidoping, ha accolto, evidenziando che “mancano prove credibili” per contestare il comportamento delle autorità cinesi. “Avrete notato che l’Agenzia mondiale antidoping ha dato una risposta molto chiara”, ha aggiunto Wang.

