Saranno presenti i campionissimi del passato

Rosso Corrado, e della dorsista campionessa italiana anni ’50 Fiat, Arlette Faidiga, ‘mula’ fiumana. Il mondo del nuoto torinese, in attesa di festeggiare gli auspicabili trionfi alle Olimpiadi di Parigi , ricorda le recenti scomparse dell’allenatore Libertas Safa e Centro Nuoto TO,, e della dorsista campionessa italiana anni ’50 Fiat,, ‘mula’ fiumana.

Martedì 23 aprile, a una serata conviviale, saranno presenti i campionissimi del passato Giorgio Perondini Fiat (che ha preso parte alle Olimpiadi di Melbourne ’56 e Roma ’60), Martinetto Paolo Libertas Dino Rora e Fiat (Mondiali in Colombia), Ponteprimo Cristina R.N.TO e Libertas Dino Rora (Universiadi ed Europei), Laura Savarino Libertas Safa (Universiadi ed Europei), ricorderanno i loro allenatori Umberto Usmiani Fiat, Giorgio D’Imperio R.N.TO e Libertas Dino Rora, Fulvio Martinetti Libertas Dino Rora, Massimo Orecchia Libertas Dino Rora e Corrado Rosso Libertas Safa e Centro Nuoto TO. Un gruppo musicale evidenzierà i momenti salienti.

Nel mese di maggio poi, verrà organizzato un incontro con tutti gli ex atleti Libertas Dino Rora e Safa per studiare modalità per rendere perenne la memoria di Corrado Rosso.

