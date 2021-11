La 'Divina' ha trionfato nei 200 sl gli Assoluti di Riccione

L’ultima vittoria, la passerella con le amiche e rivali, l’abbraccio della famiglia, il tuffo in vasca con il presidente del Coni Giovanni Malagò e poi le lacrime. Federica Pellegrini ha detto addio al nuoto con un ultima gara ricca di emozioni e colpi di scena agli Assoluti di Riccione che l’hanno vista trionfare nei 200 metri stile libero. Un titolo italiano che certifica come sia ancora lei la migliore in questa specialità. Queste le foto più belle della serata evento che ha messo la parola fine alla lunga e gloriosa carriera in vasca della ‘Divina’.

