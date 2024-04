Lo spagnolo rimonta dall'undicesimo posto e taglia il traguardo davanti ad Acosta e Bastianini

Un grande Maverick Vinales ha vinto il Gran Premio delle Americhe valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito di Austin in Texas, Usa. Il pilota spagnolo dell’Aprilia, scattato dalla pole position e già vincitore della sprint, completa una memorabile tripletta. Partito male, Vinales è retrocesso fino all’undicesimo posto per poi effettuare una rimonta clamorosa per arrivare al traguardo da solo davanti alla GasGas del rookie spagnolo Pedro Acosta e alla Ducati ufficiale di un ottimo Enea Bastianini.

Il primo successo con la Aprilia

Vinales entra nella storia della MotoGp come primo e unico pilota a vincere una gara con tre moto diverse (Yamaha, Suzuki e Aprilia) e torna a trionfare in MotoGp dopo l’ultima volta in Qatar nel 2021. Per lo spagnolo è anche il primo successo in una gara lunga con l’Aprilia. “Ho sentito un grandissimo supporto dai tifosi ed è stato spettacolare, ho scritto la storia. Sono davvero felicissimo, dobbiamo continuare a lavorare così. Ho fatto un errore all’inizio poi il passo è stato spettacolare, non so nemmeno quanti sorpassi ho fatto. Un weekend perfetto, mi viene da piangere“, ha commentato a caldo Vinales. “Aldilà del risultato una gara incredibile, mi sono divertito tantissimo a battagliare con i miei avversari ed è un grande risultato. Sapevo che oggi era rischioso, sono contento abbia pagato alla fine la scelta della gomma media”, ha aggiunto il rookie Acosta, il più giovane debuttante a conquistare due podi di fila in MotoGp. “Sono contento oggi, ho sofferto tanto ed è bellissimo essere qui. La partenza è stata incredibile, ho perso qualche posizione poi a metà gara sono riuscito ad alzare il ritmo, ad avvicinarmi al gruppo di testa e sono contento di questo podio”, ha commentato anche un redivivo Bastianini.

In difficoltà Bagnaia, solo quinto

In difficoltà il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, quinto con la sua Ducati ufficiale, preceduto anche dalla Ducati Pramac del leader del Mondiale Jorge Martin. È andata ancora peggio a Marc Marquez, caduto al decimo giro mentre era al comando della corsa. Alle spalle di Bagnaia si piazza così un ottimo Fabio Di Giannantonio su una moto del Team VR46, seguito dall’altra Aprilia di Aleix Espargaro e dall’altra moto del Team di Valentino Rossi guidata da Marco Bezzecchi. Chiudono la top ten il sudafricano Brad Binder su Ktm e l’altro spagnolo Raul Fernandez su Trackhouse.

La classifica aggiornata

Nella classifica del Mondiale comanda sempre Martin con 80 punti, seguito da Bastianini a 59 e Vinales a 56, mentre Bagnaia scivola in quinta posizione con 50 punti. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 28 aprile con il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera.

