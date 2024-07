Dal 20 al 22 settembre il circuito adriatico ospiterà il Gp dell'Emilia-Romagna

La FIM, IRTA e Dorna Sports annunciano la cancellazione del Gran Premio del Kazakistan di MotoGp a causa di “problemi operativi e logistici legati alle precedenti inondazioni nella regione”, che hanno reso impossibile l’organizzazione dell’evento nel 2024. Al suo posto raddoppia Misano: il Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 20 al 22 settembre ospiterà il GP dell’Emilia-Romagna. La MotoGp, si legge in una nota, “è lieta di organizzare un secondo appuntamento sull’emblematico circuito adriatico, dando agli appassionati italiani la possibilità di vedere in azione lo sport più emozionante del mondo”. Il GP d’Italia di questa stagione è stato il secondo Gran Premio con maggior presenza di pubblico della storia e si prevede che la vendita dei biglietti per il GP di San Marino, il primo dei due appuntamenti della MotoGp a Misano in questa stagione, parta a breve.

