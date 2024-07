Per il pilote della Ducati Pramac, leader del Mondiale, tempo di 1'19"423

Jorge Martin conquista la pole position del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il pilota spagnolo della Ducati Pramac, leader del Mondiale, con il tempo di 1’19″423 ha preceduto di 48 millesimi l’Aprilia del portoghese Miguel Oliveira, terzo Raul Fernandez con l’altra Aprilia. Quarto Pecco Bagnaia che guiderà la seconda fila.

Il campione del mondo per due volte è stato penalizzato dalle bandiere gialle che lo hanno costretto ad abortire il suo time attack. Chiudono la top ten Alex Marquez, Morbidelli, Vinales, Di Giannanantonio, Bastianini e Acosta. A seguire Binder e Bezzecchi.

Martin: “A questa pole non penso, gara sprint tosta ma siamo pronti”

“Non penso molto a questa pole, c’è una gara da fare, stiamo soffrendo un po’ tutti con le gomme. Non ci sentiamo al 100%, dobbiamo gestire il dietro e il davanti. Se cambierà qualcosa in griglia con questa prima fila inedita? Vedremo cosa viene fuori, Bagnaia ha una grande passo così come Bastianini, sarà come sempre una gara tosta ma siamo pronti”. Così a Sky Sport Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, dopo la pole conquistata nel Gp di Germania.

Fuori Marc Marquez dal Q2

Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) accedono in Q2 del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring, lo spagnolo ha fatto segnare 1’19″678. Precedendo di 437 il pilota italiano. Fuori dal Q2 Marc Marquez (Ducati Gresini), tredicesimo ostacolato da Stefan Bradl nel tenattivo di time attack. Bagnaia, Vinales, Morbidelli, Bastianini, Raul Fernandez, Acosta, Binder, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, Oliveira e Martin sono i 12 piloti che si giocheranno la pole in Q2.

