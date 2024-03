Lo spagnolo si porta in testa alla classifica del motomondiale

Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGp. Il pilota della Ducati Pramac ha preceduto sul traguardo Enea Bastianini della Ducati e Pedro Acosta della Red Bull GASGAS Tech3. Caduta nel finale a causa di un problema meccanico per Vinales, che al momento dell’incidente era secondo. Gara sfortunata per Pecco Bagnaia, mai in lotta per la vittoria e costretto al ritiro a 5 giri dal termine dopo essere stato toccato da Marc Marquez. Grazie a questo successo Jorge Martin si porta in testa alla classifica del Mondiale a quota 60 punti.

