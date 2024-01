A Madonna di Campiglio presentata la Desmosedici Gp24 che sarà portata in pista dal campione del mondo in carica

Parte da Madonna di Campiglio il 2024 per il team ufficiale della Ducati che vede tra le sue fila il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Svelate le nuove Desmosedici Gp24 che saranno cavalcate da Bagnaia e Bastianini. Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, ha parlato della nuova moto rossa. “L’inizio di stagione è sempre il momento più complicato, sai cosa hai fatto tu, ma non sai cosa hanno fatto gli altri. Quando inizi a sentire le moto accese nel primo giorno di test l’adrenalina è tanta. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, porteremo una carena visivamente molto diversa rispetto al passato, sulla carta tutto è facile, ma a Sepang ci sarà il giudizio del pilota e vedremo se piacerà”, ha spiegato Dall’Igna che sul nuovo motore ha detto: “Negli ultimi anni abbiamo fatto un po’ fatica a migliorare le prestazioni del motore, quest’anno invece abbiamo fatto qualche step in più”

Bagnaia sulla nuova Ducati: “Concorrenza tosta, livello continuerà sempre ad alzarsi”

“Ho avuto buone sensazioni per il motore 2024, abbiamo subito sentito delle differenze positive, quindi ho terminato i test di Valencia molto contento”, ha spiegato Bagnaia a margine dell’unveiling. “Il livello continuerà ad alzarsi, il fatto di avere 8 Ducati in pista è a favore, ma anche a sfavore in certe situazioni, tutti hanno fatto step in avanti, anche Aprilia e KTM. La concorrenza sarà tosta”. “Il campionato 2023 mi ha insegnato che devo restare tranquillo in determinate situazioni, lavorando bene si arriva comunque al risultato”, ha aggiunto. “Abbiamo una bella scimmia”, ha concluso sottolineando le aspettative per la prossima stagione, nella quale scatterà da favorito.

“Sarà un campionato molto lungo, ci sono due Gp in più. Sarà importante essere i più costanti possibili. Proverò a migliorare in punti dove ci sono delle lacune. In tutta la stagione sono caduto sette volte, di cui cinque in gara. Magari ridurre un po’ questo aspetto”, ha dichiarato ancora Bagnaia, pilota della Ducati, a Sky Sport, nel giorno delle presentazione della nuova Ducati in vista della prossima stagione. “La moto è nata molto bene, nei test a Valencia funzionava fin da subito. E’ una moto con un potenziale molto alto. Chi potrà avvicinarmi? Tanti piloti, in molti hanno moto velocissime, sarà interessante”, ha aggiunto.

Bastianini sulla nuova Ducati: “Molto carico per 2024, ho bisogno cucirmi moto su misura”

“Appena sono salito sulla moto 2024 mi sono sentito subito a mio agio, è stato un piccolo cambiamento, ma si è sentito. Chissà cosa potrà regalarci Dall’Igna per i prossimi test”, ha detto Enea Bastianini alla presentazione a Madonna di Campiglio, della Ducati Factory 2024. “Sono molto carico per il 2024, ho bisogno di cucirmi la moto su misura, perché sono i dettagli che fanno la differenza, ma fisicamente sono pronto”, ha concluso.

