Si scrive ‘Campioni in pista’, si legge presentazione dei team ufficiali 2024 della Ducati nelle categorie MotoGp, Superbike e la novità del motocross. La squadra delle rosse bolognesi di Borgo Panigale dal 21 al 24 gennaio sarà infatti a Madonna di Campiglio, in Trentino, per lanciare in anteprima piloti, moto e strategie dei campionati. “Dopo la favolosa stagione 2023, la migliore di sempre per la Ducati, il primo appuntamento 2024 è ai piedi delle Dolomiti di Brenta – anticipa l’azienda di promozione turistica campigliana -. Tre giorni sulla neve tra ospiti d’eccezione, incontri con i giornalisti, momenti ufficiali, anteprime mondiali e divertimento sugli sci. Da segnare in agenda, per gli appassionati delle due ruote, la data di lunedì 22 gennaio, quando, dalle 16 in piazza Sissi, ci sarà la presentazione ufficiale dei team ufficiali Ducati MotoGP, Superbike e la novità del motocross accompagnata da musica e intrattenimento”.

