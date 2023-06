Secondo Marco Bezzecchi su un'altra Ducati del Team VR46. Terzo posto per Aleix Espargaro a bordo dell'Aprilia

Dominio Ducati al Gran Premio di Olanda della MotoGp, sul mitico circuito di Assen. La vittoria è andata a al campione del Mondo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, a bordo della Ducati ufficiale. Secondo posto per Marco Bezzecchi su un’altra Ducati del Team VR46, partito male dalla pole position e costretto a una gara in rimonta. Terzo gradino per lo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia, seguito Brad Binder a bordo della Ktm. Il pilota sudafricano, arrivato terzo, a fine gara è stato penalizzato e fatto scendere dal podio per essere uscito dal tracciato. Quinta posizione per l’iberico Jorge Martin su Ducati del Team Pramac.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata