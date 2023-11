Secondo gradino del podio per Fabio Di Giannantonio, seguito da Alex Marquez

Luca Marini partirà dalla pole position nel Gran Premio del Qatar valido per il Mondiale della MotoGp, sul Lusail International Circuit. Il pilota del Team VR46 a bordo di una Ducati ha girato in 1’51″762. Seconda l’altra Ducati di Fabio Di Giannantonio, del Team Gresini, a +0.067 millesimi. Terzo posto per Alex Marquez, sempre su Ducati del Team Gresini, staccato di +0.136. Seguono i due protagonisti della lotta per il Mondiale: Francesco ‘Pecco’ Bagnaia su Ducati ufficiale è quarto a +0.274, seguito dallo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac a +0.296. Alle 18.00 ora italiana è in programma la gara sprint.

