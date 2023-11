Pecco allunga in classifica generale, +14 sullo spagnolo

Enea Bastianini torna a vincere dopo oltre un anno. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Aleix Marquez (Ducati team Gresini), terzo il campione del mondo Pecco Bagnaia che precede la Pramac di Jorge Martin allungando in classifica generale portandosi così a +14 sullo spagnolo per la corsa al titolo. Bastianini non vinceva dal Gp di Aragon del 2022. Quinto Quartararo, a completare la top ten Bezzecchi, Morbidelli, Miller, Di Giannantonio e Marini. Sono 6 gli italiani tra i migliori dieci.

Bagnaia: “Sono contento, staccato Martin in classifica”

“Ho cercato di chiudere il divario su Bastianini ma ho faticato tanto in frenata. Ma sono contento, siamo riusciti a staccare Martin in campionato. Siamo soddisfatti delle prestazioni”. Così Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, al termine del Gp della Malesia, dove è giunto terzo davanti al rivale per il titolo, Jorge Martin.

