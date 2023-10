Il programma del Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn d’Australia è stato aggiornato a causa del maltempo previsto per domenica 22 ottobre. La decisione è stata presa per garantire uno spettacolo migliore e il più sicuro possibile a tutti i piloti e agli spettatori accorsi a Phillip Island in questo fine settimana. La gara del Gran Premio della MotoGP si svolgerà sabato 21 ottobre alle 15:10 ora locale. La Tissot Sprint inizierà alle ore 14 di domenica 22 ottobre, tempo permettendo.

Le pre-qualifiche intanto se le aggiudica Brad Binder con il tempo di 1’27″943. Alle sue spalle, l’altra Ktm con Jack Miller e terzo Maverick Vinales su Aprilia. Delude Pecco Bagnaia, solo undicesimo e quindi costretto a passare ancora una volta dal Q1. Il suo rivale per il titolo, Jorge Martin si è invece piazzato quarto.

Bagnaia: “Non mi aspettavo di restare fuori dal Q2”

“La pre-qualifica era partita bene, riuscivo ad andare forte con la media. Purtroppo, quando abbiamo messo la soft per il time attack, non mi sono trovato bene: la moto si è imbizzarrita, era difficile da gestire. Questa volta non mi aspettavo di restare fuori dal Q2”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport, Pecco Bagnaia, commentando il suo venerdì a Philp Island. “C’è da lavorare, si migliora sempre. Troveremo una soluzione come sempre”, ha aggiunto Bagnaia.

