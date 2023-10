Cade Martin, il torinese rimonta dal 13° posto. Sul podio Vinales e Quartararo

Il pilota della Ducati, Pecco Bagnaia, vince il Gp dell’Indonesia e torna al comando della classifica della MotoGp approfittando della caduta di Jorge Martin (Ducati Pramac), scivolato in curva 11 a 15 giri dalla fine, mentre era in controllo della gara.

From 13th! 🚀

The first dry weather Grand Prix victory from outside the front four rows since Marco Melandri at the 2006 Turkish GP! ⏪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/U7j8SS0Uue

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2023