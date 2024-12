Il pilota della Rossa in un lungo post social commenta il mondiale appena concluso

Charles Leclerc saluta la stagione 2024 di Formula 1 con un lungo post sui social al termine dei test di Abu Dhabi. “E niente, la stagione 2024 è conclusa con un terzo posto nel campionato piloti e con un secondo nel campionato costruttori. Siamo andati così vicini al raggiungimento del nostro obiettivo finale e, perdere il campionato all’ultima gara, è qualcosa di difficile da digerire. Ma sono molto orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto come squadra quest’anno. Abbiamo trasformato un duro inizio di stagione in una buona lotta per il titolo costruttori fino all’ultimo giro dell’ultima gara”.

Le vittorie a Monaco e Monza

“Vincere i gran premi di Monaco e Monza è sempre stato un mio sogno e quest’anno siamo riusciti a vincerli entrambi. È qualcosa che ricorderò per sempre”, ha commentato il pilota monegasco che ha poi voluto dedicare un pensiero anche al compagno Carlos Sainz che lascerà il posto a Lewis Hamilton per accasarsi alla Williams. “Carlos, grazie per essere stato un fantastico compagno di squadra e per avermi sempre spinto a migliorare. È stato un onore lottare al tuo fianco per la Ferrari. E infine grazie a tutti voi che mi avete sostenuto per tutto l’anno nei momenti belli e brutti. Arriverà il nostro momento, ne sono sicuro. Lavoreremo a fondo per prepararci per la prossima stagione nel migliore dei modi, e ci riproveremo. Grazie”, ha concluso nel lungo post rivolgendosi alla tifoseria Ferrari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata