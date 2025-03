Alle spalle dell'australiano la Mercedes di Russell, poi Norris

Oscar Piastri su McLaren ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Cina di Formula 1, secondo appuntamento stagionale nel mondiale. Per l’australiano si tratta della prima pole in carriera. Alle sue spalle la Mercedes di George Russell. In seconda fila partiranno Lando Norris con la seconda McLaren e il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull. Quinto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, che aveva vinto la gara sprint, sesta l’altra rossa di Charles Leclerc. Ottavo tempo per l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes.

