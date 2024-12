Un successo che mancava alla scuderia britannica dal 1998

Lando Norris vince il Gp di Abu Dhabi consegnando alla McLaren il titolo costruttori del Mondiale di Formula 1 che la scuderia britannica non vinceva addirittura dal 1998. Norris resiste agli assalti degli avversari alla partenza e rimane al comando per tutta la gara. Dietro Norris si piazza Carlos Sainz che chiude secondo davanti all’altro ferrarista Charles Leclerc, autore di una rimonta straordinaria dopo essere scattato dalla 19esima posizione.

Piastri e Verstappen penalizzati

L’altro pilota McLaren, Oscar Piastri, chiude al decimo posto, dopo essere stato penalizzato di dieci secondi in seguito a un contatto con Colapinto. Dieci secondi di penalità anche per il campione del mondo Max Verstappen (sesto in griglia d’arrivo), che si è scontrato precedentemente proprio con Piastri. Il futuro ferrarista Lewis Hamilton, all’ultima gara in Mercedes, taglia il traguardo al quarto posto davanti al compagno di scuderia Russell, sorpassato all’ultimo giro.

Leclerc: “Speravo in titolo costruttori con Sainz”

Lewis Hamilton “ha ottenuto tanti successi, sarà speciale correre al suo fianco. Ma ora sto pensando all’anno che finisce con Carlos. Ci siamo spinti a vicenda, speravo avremmo potuto festeggiare insieme il titolo Costruttori. Abbiamo dato tutto ma non è stato sufficiente: ora c’è delusione, ma avrò 4-5 giorni per resettare e poi per pensare all’anno prossimo”. Così Charles Leclerc al termine del Gp di Abu Dhabi. “Sapevo di dover essere molto aggressivo dal primo giro e di dovermi prendere tutti i rischi possibili per guadagnare il maggior numero di posizioni – ha spiegato, commentando la gara di oggi – Ci sono riuscito, ma purtroppo partivamo troppo indietro per fare qualcosa di meglio di quello che abbiamo ottenuto oggi. Fa male, perché quando una stagione è così combattuta fino alla fine è stata dura da accettare venerdì quando abbiamo saputo della penalità. Abbiamo mancato di poco il nostro obiettivo, le abbiamo provate tutte ma non è bastato”.

Norris: “Fatto lavoro incredibile, ora voglio il titolo piloti”

“Sensazione incredibile, non solo per me stesso ma per tutto il team. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, pensando a come abbiamo recuperato da dove eravamo all’inizio. Sono molto fiero di tutti“. Così Lando Norris, commentando la vittoria. “È stato un percorso fantastico e chiudere la stagione così è perfetto – ha spiegato – L’anno prossimo l’obiettivo sarà vincere il titolo Piloti. Io ho commesso errori quest’anno, ma ho anche imparato tanto, da Max e dai miei avversari”.

