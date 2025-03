Il giapponese promosso dalla VCARB al team di Milton Keynes accanto al campione del mondo in carica

Cambio in corsa nella griglia del Mondiale 2025: in Red Bull via Liam Lawson e dentro Yuki Tsunoda. Il neozelandese paga due gare decisamente sottotono in Australia e Cina, mentre il giapponese viene promosso dalla VCARB per diventare il nuovo compagno di squadra del campione in carica Max Verstappen. Lawson conserva però un posto da titolare sostituendo il giapponese nel team di Faenza (per lui è un ritorno).

“Dopo un difficile periodo di apertura della stagione per Liam Lawson, la Oracle Red Bull Racing ha preso la decisione che dal GP del Giappone 2025, Yuki Tsunoda guiderà per Oracle Red Bull Racing e Liam guiderà per Visa Cash App Racing Bulls. Red Bull è nella posizione unica di avere quattro posti sulla griglia di partenza della Formula Uno, tra Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls. E come tale, il Team ha preso la decisione di esercitare una rotazione dei piloti, che vedrà Yuki affiancare l’attuale e quattro volte campione del mondo, Max Verstappen” si legge in una nota della Red Bull in vista del Gran Premio del Giappone.

Christian Horner, Team Principal e Ceo, ha dichiarato: “È stato difficile vedere Liam lottare con la RB21 nelle prime due gare e di conseguenza abbiamo preso collettivamente la decisione di effettuare un cambio anticipato. Siamo entrati nella stagione 2025 con due ambizioni: mantenere il campionato mondiale piloti e riprenderci il titolo mondiale costruttori e questa è una decisione puramente sportiva. Riconosciamo che c’è molto lavoro da fare con la RB21 e l’esperienza di Yuki si rivelerà estremamente utile per aiutare a sviluppare l’auto attuale. Gli diamo il benvenuto nel Team e non vediamo l’ora di vederlo al volante della RB21. Abbiamo il dovere di proteggere e sviluppare Liam e insieme, vediamo che dopo un inizio difficile, ha senso agire rapidamente in modo che Liam possa acquisire esperienza, mentre continua la sua carriera in F1 con Visa Cash App Racing Bulls, un ambiente e un Team che conosce molto bene“.

