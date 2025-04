Milano, 3 apr. (LaPresse) – Elon Musk continuerà a essere un “amico e consigliere” dell’amministrazione Trump, anche dopo la fine del suo incarico al Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE). Lo ha affermato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, intervistato a ‘Fox & Friends’ di Fox News. Si prevede che il miliardario si dimetterà alla fine del mese prossimo, dato che il suo incarico nell’amministrazione era stato concepito solo come temporaneo. “Fondamentalmente, Elon rimarrà un amico e un consigliere sia per me che per il presidente, e ha fatto molte cose buone”, ha precisato Vance. “Elon è arrivato e noi abbiamo detto: ‘Abbiamo bisogno di te per rendere il governo più efficiente, abbiamo bisogno che tu riduca l’incredibile burocrazia che ostacola la volontà del popolo americano ma che costa anche troppi soldi’”, ha continuato il vicepresidente, “abbiamo detto: ‘Ci vorranno circa sei mesi’, ed è quello che Elon ha accettato”.

