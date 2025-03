Per il monegasco macchina sottopeso di 1kg. La monoposto del britannico aveva un fondo troppo consumato

Epilogo incredibile per la Ferrari al Gran Premio della Cina di Formula 1, a Shanghai. Charles Leclerc, arrivato 5° al traguardo, è stato squalificato per una macchina sottopeso di 1kg rispetto al regolamento. Ma squalificato anche Lewos Hamilton, sesto, perché i commissari hanno riscontrato un fondo della monoposto troppo consumato. La decisione è stata comunicata dalla Fia. Squalificato anche Pierre Gasly su Alpine.

Nel comunicato della Formula 1 si legge che dopo la gara Leclerc è stato convocato dagli steward per presunte violazioni dell’articolo 4.1 del Regolamento tecnico, una sezione relativa al peso delle vetture. In un rapporto del delegato tecnico della Fia F1 Jo Bauer, è stato rivelato che la vettura di Leclerc pesava esattamente 800 kg dopo il suo ritorno ai box, il peso minimo richiesto dalle suddette normative. Dato che l’alettone anteriore era stato danneggiato nel primo contatto con il compagno di squadra Hamilton, la vettura di Leclerc è stata ripesata utilizzando la piastra terminale recuperata e poi un’ala anteriore di scorta ufficiale, portando il peso complessivo a 800,5 kg. Tuttavia, quando il carburante è stato svuotato dalla vettura, rimuovendone due litri secondo la procedura di svuotamento presentata dalla Ferrari, il peso è sceso a 799 kg, appena al di sotto del requisito minimo. Per quanto riguarda Hamilton, invece, dopo la gara, un rapporto del Delegato Tecnico ha rilevato che, quando è stata controllata l’usura del fondo della vettura questo è risultò essere al di sotto dello spessore minimo di 9 mm richiesto, il che significava che la questione è stata deferita agli steward. Successivamente, Hamilton e un rappresentante della Ferrari sono stati tenuti a presentarsi agli steward e, dopo l’udienza, è stato annunciato che il britannico è stato squalificato dai risultati della gara di domenica. Pertanto la Ferrari perde tutti i punti conquistati, mentre nella classifica del Gp guadagnano una posizione Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon e Ollie Bearman, mentre anche Lance Stroll entra in zona punti.

