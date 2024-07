Lo spagnolo, attuale guida Ferrari, ha ottenuto tre vittorie, 23 podi e oltre 1.100 punti in carriera

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha raggiunto un accordo di due anni con la Williams, a partire dalla prossima stagione. Lo ha annunciato lunedì lo stesso team di Formula 1.

BREAKING: Carlos Sainz will join the team for ’25, ’26 and beyond 🤩​ BIENVENIDO, CARLOS! 🤝 Read the full story ⬇️ — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 29, 2024

“Carlos correrà al fianco di Alex Albon per la Williams Racing per il 2025 e nella nuova era dei regolamenti della F1, mentre la formidabile coppia cerca di guidare la missione del team per tornare in prima linea”, ha affermato il team in un comunicato stampa. Il pilota spagnolo Sainz, 29 anni, ha ottenuto tre vittorie, 23 podi, oltre 1.100 punti in carriera ed è quinto nella classifica del campionato di questa stagione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata