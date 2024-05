Il ferrarista ha preceduto Piastri su McLaren e l'altra Ferrari di Sainz

Charles Leclerc esaudisce il suo sogno e vince il Gp nella sua Monaco. Sul circuito di Montecarlo, il ferrarista monegasco, partito in pole, ha gestito in testa tutta la gara precedendo sul traguardo il pilota della McLaren, Oscar Piastri. Sul podio l’altra Ferrari di Carlos Sainz, che dopo una foratura nel primo giro è potuto ripartire grazie alla bandiera rossa sventolata dai commissari di gara per un maxi incidente dopo le prime curve tra Sergio Perez e le due Haas.

Il Gp di Montecarlo ha confermato le difficoltà nei sorpassi: nelle prime dieci posizioni le dieci macchine che erano scattate in griglia. Pertanto al quarto posto Norris, a seguire Russell, il campione del mondo Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon e Gasly.

Leclerc, urlo di gioia via radio: poi le lacrime

Dopo aver tagliato il traguardo del Gp di Monaco, il ferrarista monegasco Charles Leclerc si è lasciato andare ad un urlo trionfale via radio. Poi è scoppiato a piangere. Il pilota della rossa non era mai salito sul podio a Montecarlo.

Sainz: “Contentissimo di vedere Leclerc vincere Gp di casa”

“La partenza era davvero al limite. Ho avuto un brutto momento al primo giro, ma fortunatamente è passato in fretta dopo che mi è stata restituita la terza posizione. Dopodiché il passo gara era buono, come previsto, ma era impossibile superare su queste strade”. Così il ferrarista Carlos Sainz, terzo nel Gop di Monaco. “Sono contentissimo di vedere Charles vincere il GP di casa per il modo in cui ha guidato per tutto il weekend. Sono felice di condividere questo podio con lui, tutti nel team hanno meritato questo risultato. Io ho cercato di mettere pressione a Oscar, ma non c’era margine per tentare il sorpasso”, ha aggiunto.

