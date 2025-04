Milano, 3 apr. (LaPresse) – “Sì, questo è un grande cambiamento. Non mi tirerò indietro, ma avevamo bisogno di un grande cambiamento”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista a ‘Fox & Friends’ di Fox News. “Renderemo più difficile trasferire i posti di lavoro americani all’estero. È un cambiamento totale nel modo in cui abbiamo fatto politica economica negli Stati Uniti d’America, ma era necessario”, ha aggiunto, “vogliamo penalizzare le persone che trasferiscono i nostri posti di lavoro all’estero. Vogliamo premiare gli americani che lavorano duramente. Fa tutto parte della stessa politica”.

