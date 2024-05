Quinta la Ferrari di Charles Leclerc, solo decimo Carlos Sainz

Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio di Montecarlo di Formula1. La Mercedes del sette volte campione del Mondo britannico si piazza in testa con un giro in 1’12″169 seguita dalla McLaren di Oscar Piastri con uno stacco di +0.029 e l’altra Mercedes di George Russell di +0.126. Quarto tempo per l’altra McLaren di Lando Norris a +0.227 che precede la Ferrari di Charles Leclerc a +0.228. Il monegasco ha avuto qualche problema alla macchina a causa dei detriti rimasti in pista dopo l’uscita di pista della Sauber di Guanyu Zhou in curva 1 con conseguente bandiera rossa. Solo decimo Carlos Sainz Jr sull’altra Ferrari, staccato di oltre 7 decimi. Ancora più indietro, infine, ci sono le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente 11° e 12° staccati di 8 decimi l’olandese e di oltre 1 secondo il messicano.

