Anche una copia della Williams del brasiliano

Una collezione di oggetti di Ayrton Senna e Ronald Ratzenberger in mostra all’Autodromo ‘Enzo Ferrari’ di Imola in occasione delle celebrazioni per il trentesimo anniversario della morte dei due piloti di Formula 1 nel tragico weekend del 30 aprile -1 maggio 1994. I tanti fan che sono accorsi all’Autodromo per ricordare i due piloti hanno potuto osservare i loro caschi, le loro tute e una copia della Williams di Senna con cui il brasiliano purtroppo perse la vita.

