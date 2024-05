Il pilota olandese, leader del Mondiale, è partito dalla pole position ed è rimasto in testa dall'inizio alla fine della gara

Max Verstappen su Red Bull ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Miami di F1. Il pilota olandese, leader del Mondiale, è partito dalla pole position ed è rimasto in testa dall’inizio alla fine della gara. Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, partito dalla prima fila. Terza l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Solo quinto posto per l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr, preceduto anche dalla Racing Bulls di Daniel Ricciardo. Primi punti stagionali per l’australiano.

Entrano in zona punti anche Oscar Piastri su McLaren, Nico Hulkenberg su Haas e Yuki Tsunoda su Racing Bulls. Il giapponese è stato preceduto in pista da Lewis Hamilton su Mercedes che è stato però successivamente penalizzato retrocedendo in 16/a posizione. Fuori al primo giro la McLaren di Lando Norris dopo un contatto con la Aston Martin di Fernando Alonso. Lo spagnolo in difficoltà ha chiuso al 17° posto davanti soltanto a Kevin Magnussen su Haas penalizzato dalla giuria per una serie di manovre oltre i regolamenti.

Verstappen: “Gara non perfetta, ma contento per la vittoria”

“Non sono partito in modo perfetto con la frizione, poi siamo andati puliti e sono riuscito ad aumentare il vantaggio. Non è stata una gara perfetta, ma con il nuovo format possiamo migliorare la vettura per le qualifiche e la gara. Sono contento perchè abbiamo messo qualche punto in più in cascina”. Così Max Verstappen commenta la vittoria nella gara sprint del Gp di Miami.

Leclerc: “Spinto tanto ma senza rischiare, domani sarà gara lunga”

“Sono partito piuttosto bene, ma non potevo correre rischi perchè c’è ancora la qualifica. Ho spinto tantissimo, lui aveva un po’ di più di passo ma il degrado era simile. Domani la gara sarà lunga e sarà importante partire davanti nelle qualifiche. Non avevo fatto tanti giri, ora spero di aver messo un po’ di bagaglio e di poter lottare per la pole”. Così Charles Leclerc commenta il secondo posto nella gara sprint del Gp di Miami alle spalle di Max Verstappen.

