Leclerc in testacoda abbandona sessione

Max Verstappen ha fatto segnare il miglior tempo nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Miami. Con un giro in 1’28″595, il pilota olandese della Red Bull ha preceduto l’australiano Oscar Piastri su Mclaren di +0.105 centesimi. Terzo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz Jr, a lungo in testa, staccato di +0.116 centesimi. Segue la Mercedes di George Russell a +0.189, quindi la Aston Martin del canadese Lance Stroll a +0.222. Sesto tempo per l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez a +0.273, mentre Lewis Hamilton sull’altra Mercedes è settimo a +0.417.

Non ha ottenuto tempi Charles Leclerc, uscito in testacoda con la sua Ferrari alla curva 16 e costretto subito a fermarsi. Problemi anche per Fernando Alonso, ultimo con la sua Aston Martin a quasi un secondo e mezzo da Verstappen. Alle 22.30 ora italiana sono in programma le qualifiche per la sprint di domani.

