Il pilota spagnolo sul suo futuro: "Dove andrò? Devo vedere tutte le offerte e poi deciderò"

“Sono su nell’aspetto sportivo, sto facendo un buon inizio di anno, sto guidando bene dando massimo per la Ferrari. Sono un po’ giù perché non continuo con la Ferrari e mi sarebbe piaciuto continuare tanti anni in più. Dove andrò? Devo vedere tutte le offerte e poi deciderò”. Così il ferrarista Carlos Sainz, a Sky Sport, sulla pista di Jerez del Frontera, pochi minuti prima del via del Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale di MotoGp.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata