Il futuro pilota della casa di Maranello: "Se dovessi fare una lista di persone con cui lavorare, lui sarebbe in cima"

Lewis Hamilton, prossimo pilota di punta della Ferrari dalla stagione 2025, sogna di formare un dream team al Cavallino Rampante con Adrian Newey, l’ingegnere genio dell’aerodinamica che ha portato la Red Bull sul tetto del mondo e che lascerà la scuderia dalla prossima stagione. “Adrian Newey in Ferrari? Mi piacerebbe moltissimo. Adrian è conosciuto per la sua grande storia, ha fatto un lavoro straordinario. Sarebbe un acquisto straordinario. La Ferrari sta facendo grandi progressi, ma sarebbe un privilegio lavorare con lui“, ha detto Hamilton in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Gp di Miami. “Ho espresso alla Ferrari e al presidente Elkann il desiderio di avere con me Newey? Sono conversazioni private, ma se dovessi fare una lista di persone con cui vorrei lavorare, lui sarebbe in cima“, ha aggiunto Hamilton.

