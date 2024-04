Il pilota spagnolo: "Decisione giusta, orgoglioso e felice di continuare con questo team"

“Per me è probabilmente il mio ultimo contratto, volevo essere sicuro che fosse la decisione giusta innanzitutto continuare a correre in Formula 1, e avere la forza e la motivazione per continuare a correre ancora qualche anno al mio fianco”. Così il pilota della Aston Martin, Fernando Alonso, parlando in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Gp di Cina sul suo rinnovo di contratto.

“È stata una decisione molto felice per me – ha aggiunto Alonso – sono ovviamente estremamente orgoglioso di rappresentare l’Aston Martin per i prossimi anni. Abbiamo iniziato il percorso l’anno scorso in modo molto positivo e continuiamo a lavorare. Quindi sono estremamente orgoglioso e felice, e vediamo cosa possiamo fare”.

