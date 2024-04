Saranno 24 le gare con partenza in Australia il 16 marzo e ultima tappa ad Abu Dhabi

È stato svelato il calendario iridato della prossima stagione di F1. Per il 2025 saranno 24 le gare con partenza in Australia il 16 marzo e ultima tappa ad Abu Dhabi, all’inizio di dicembre. A marzo ci sarà il Ramadan, motivo per cui i Gp del Bahrain e dell’Arabia Saudita si terranno ad aprile. In Cina e in Giappone la il secondo e il terzo round, prima di volare in Medio Oriente ad aprile. Il resto del calendario segue uno schema simile a quello di quest’anno. “Il 2025 sarà un anno speciale poiché celebreremo il 75° anniversario del Campionato del mondo di Formula Uno FIA, ed è proprio quell’eredità e quell’esperienza che ci permettono di offrire un risultato così forte!”, ha dichiarato l’amministratore delegato e presidente della Formula 1 Stefano Domenicali. “Ancora una volta, visiteremo 24 luoghi incredibili in tutto il mondo, offrendo gare, ospitalità e intrattenimento di alto livello, che saranno apprezzati da milioni di fan in tutto il mondo. Siamo grati alla FIA, ai nostri promotori, ai partner delle città ospitanti e a tutte le ASN correlate per il loro impegno e supporto nel realizzare questo programma e garantire quello che promette di essere un altro anno fantastico per la Formula 1″, ha aggiunto. “Vorrei anche rendere omaggio ai nostri team e piloti di F1, agli eroi del nostro sport e ai nostri fan in tutto il mondo per aver continuato a seguire la Formula 1 con un entusiasmo così incredibile”, ha concluso Domenicali.

Il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem ha aggiunto: “Il calendario del Campionato del mondo di Formula Uno 2025, approvato dal World Motor Sport Council, è un ulteriore esempio della nostra missione collettiva di raggiungere obiettivi di sostenibilità attraverso la regionalizzazione degli eventi. Mentre il nostro focus è sulla stabilità complessiva della Formula 1, abbiamo anche un dovere condiviso nei confronti dell’ambiente e della salute e del benessere del personale in viaggio”. “Il management della Formula Uno, sotto la direzione di Stefano Domenicali, ha prodotto un calendario che colpisce un buon mix di circuiti tradizionali e locali moderni. Ringraziamo le ASN ospitanti, gli organizzatori locali e le molte migliaia di volontari della FIA per i loro instancabili sforzi nel rendere la Formula 1 uno spettacolo di pubblico di massa veramente globale mentre ci prepariamo a celebrare il 75° anno di questo sport”, ha concluso.

Questo il calendario: 14-16 marzo Australia Melbourne 21-23 marzo China Shanghai 4-6 aprile Japan Suzuka 11-13 aprile Bahrain Sakhir 18-20 aprile Saudi Arabia Jeddah 2-4 maggio USA Miami 16-18 maggio Italy Imola 23-25 maggio Monaco Monaco 30 maggio – 1 giugno Spain Barcelona 13-15 giugno Canada Montreal 27-29 giugno Austria Spielberg 4-6 giugno United Kingdom Silverstone 25-27 giugno Belgium Spa 1-3 agosto Hungary Budapest 29-31 agosto Netherlands Zandvoort 5-7 Settembre Italy Monza 19-21 settembre Azerbaijan Baku 3-5 ottobre Singapore Singapore 17-19 ottobre USA Austin 24-26 ottobre Mexico Mexico City 7-9 novembre Brazil São Paulo 20-22 novembre USA Las Vegas 28-30 novembre Qatar Lusail 5-7 dicembre Abu Dhabi Yas Marina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata