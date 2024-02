Lo riporta il quotidiano britannico 'Times'

Christian Horner sarà scagionato dall’accusa di cattiva condotta dopo l’indagine indipendente della Red Bull per le accuse di aver agito in modo inappropriato nei confronti di una dipendente. Lo riporta il quotidiano britannico ‘Times’. Resta da vedere se la sua posizione come team principal di Oracle Red Bull Racing sarà in qualche modo influenzata dalla vicenda. Horner ha sempre negato le accuse di comportamento inappropriato e ha continuato a svolgere il suo ruolo, partecipando alla presentazione della RB20 e anche ai test invernali. La Red Bull dovrebbe rilasciare un breve comunicato per fare chiarezza sulla vicenda.

