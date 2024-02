Ad accusare il dirigente sportivo sarebbe un dipendente

Guai in vista per il team principal della Red Bull Racing di Formula 1 Christian Horner, finito sotto inchiesta dopo un’indagine interna per “comportamenti inappropriati”. Lo riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf citando direttamente Red Bull Austria.

Ad accusare il 50enne britannico sarebbe un dipendente proprio di Red Bull. “La società ha avviato un’indagine indipendente”, ha ammesso in una nota la stessa azienda. “E’ già in corso ed è condotta da un legale esterno specializzato. La società prende estremamente sul serio queste questioni e l’indagine sarà completata non appena possibile. In questo momento sarebbe inappropriato commentare ulteriormente”, conclude Red Bull.

