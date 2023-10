L'accordo prevede anche la fornitura per Formula 2 e Formula 3

Pirelli sarà fornitore ufficiale di pneumatici per la F1 fino al 2027, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. La conferma è arrivata oggi in un comunicato. Pirelli è diventato fornitore unico di pneumatici per il circus nel 2011 e al termine del nuovo accordo sarà in F1 da 18 stagioni. “In tutto questo tempo Pirelli si è sempre impegnata positivamente con piloti, team, Fia e Formula 1 per fornire pneumatici che consentano gare eccellenti, analizzando dati e raccogliendo feedback per migliorare continuamente il prodotto anno dopo anno”, dice Formula 1 nel comunicato.

L’impegno di Pirelli in Formula 1 – come in tutto il motorsport, dove è presente da più di 110 anni e in oltre 350 campionati nel mondo – rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione e di sperimentazione di nuove tecnologie e processi, – spiega il Gruppo – anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, da trasferire nella produzione delle gomme per le vetture stradali.

🗓️1⃣1⃣ A new era begins on 13″

🗓️1⃣4⃣ Hybrid power units arrive

🗓️1⃣7⃣ Wider tyres

🗓️2⃣2⃣ Tyres turn 18″ Our agreement with @F1 extends a relationship that’s delivered reliable products through every type of surface and weather to 1⃣8⃣ years 💪 #F1 https://t.co/NmhHVZ3zvB pic.twitter.com/KN4yx9mpwM — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 10, 2023

Domenicali: “Partner inestimabile”

“Dal ritorno in questo sport nel 2011, Pirelli è stato un partner inestimabile, supportando la Formula 1 attraverso nuove generazioni di tecnologie e regolamenti tecnici e fornendo pneumatici per consentire gare fantastiche per i nostri fan”, ha affermato il presidente e ad della Formula 1 Stefano Domenicali.

Tronchetti Provera: “Presenti da quando nacque la Formula 1”

“Siamo lieti di estendere la nostra presenza nella Formula 1 e negli altri campionati correlati. Pirelli era presente quando nacque la Formula 1 nel 1950 e, con questo ultimo rinnovo, l’azienda sarà ora protagonista di quasi due decenni dell’era moderna della Formula 1”, le parole di Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ad di Pirelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata