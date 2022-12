Il pilota della Rossa: "Il camio del team principal non ci condizionerà"

Archiviata la stagione 2022 e salutato il team principal Binotto, Charles Leclerc traccia il bilancio in casa Ferrari. “Alla fine il secondo posto in classifica lo prendo comunque. Se riguardo i due anni precedenti, non era scontato fare uno step così. Dopo quest’anno dobbiamo continuare a migliorare, ma siamo stati competitivi e questo è positivo”, ha detto il pilota monegasco intervistato da SkySport a margine della cerimonia di premiazione della Fia a Bologna.

Punto a essere campione del mondo

“Cosa c’è da migliorare? Anche se non sono stati tanti dobbiamo fare meno errori nell’arco della stagione per vincere, tutti i punti contano. Mi è piaciuta la performance avuta tutto l’anno”, ha aggiunto. “Guardando al 2022 non siamo abbastanza solidi al 100%, vedremo nel 2023, spingeremo tutti nella stessa direzione”, ha aggiunto. “Le mie speranze per il futuro? Essere campione del mondo, è l’unica cosa che mi dà il sorriso. Il mio obiettivo è dare tutto per diventare campione iridato”, ha aggiunto.

Cambio di team principal non ci condizionerà

E parlando del cambio del team principal, Leclerc ha detto che non sarà un condizionamento per la scuderia. “Non c’è nessuna preoccupazione. Ho piena fiducia che faranno la scelta giusta, Auguro tutto il meglio a Mattia Binotto e lo ringrazio per tutti questi anni. Noi proveremo a spingere per afre in modo che il 2023 sia positivo. Conosco Vasseur, è un buon team principal. Ho lavorato con lui prima di arrivare in F1. Ho avuto sempre un buon rapporto. Ma non sono io la persona giusta oper questo tipo di decisioni”, ha dichiarato ancora il pilota. “Quali caratteristiche deve aver un team principal? “L’onestà e non nascondersi quando ci si parla di fronte”, ha concluso.

