Ha vinto due gran premi con la Rossa nel 1982 e 1983

Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa all’età di 73 anni di Patrick Tambay, ex pilota francese della Ferrari. Lo riferisce l’Equipe, spiegando che Tambay soffriva da molti anni del morbo di Parkinson. Il pilota parigino nel corso della sua lunga carriera ha martecipato a nove edizioni del Mondiale di F1, con 114 Gp disputati, due vittorie (GP di Germania 1982 e GP di San Marino 1983 con la Ferrari), 11 podi oltre a cinque pole. Tambay ha militato con squadre prestigiose come McLaren (1978, 1979), Ferrari (1982, 1983) e Renault (1984, 1985). Anche a causa dei molti ritiri (61) non è mai riuscito a andare oltre il 4° posto nel Campionato piloti, nel 1983 con la Ferrari, finendo dietro al campione Nelson Piquet e a due connazionali, Alain Prost e René Arnoux. Tambay, padrino del pilota canadese Jacques Villeneuve, ha corso anche negli Stati Uniti nel Campionato CanAm tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 (è stato incoronato due volte campione nel 1977 e nel 1980) e ha partecipato quattro volte alla 24 Ore di Le Mans con tre ritiri e un quarto posto nel 1989. Ha preso parte anche a diverse Parigi-Dakar alla fine degli anni ’80.

Il cordoglio della Ferrari

“Siamo tutti veramente rattristati dalla notizia della scomparsa di Patrick Tambay. È stato uno dei veri protagonisti degli anni ’80 vincendo due gare con la Scuderia e contribuendo alla conquista del titolo Costruttori nel 1982 e nel 1983“. Con queste parole su Twitter e una foto in tuta ‘rossa’ la Ferrari ricorda Patrick Tambay.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 4, 2022