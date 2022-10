L'ex team manager commenta la vittoria di Perez con la penalizzazione decisa dopo ore

“Alla Fia c’è della gente inadeguata. Ad ogni gara abbiamo un problema, anche ieri lo stesso. Se c’era stata un’infrazione perché aspettare delle ore quando con tutta la parte tecnica a cui attingere si può decidere in un minuto? Non è colpa della F1 ma della Fia, bisogna assolutamente cambiare. Si può rovinare una gara, lo spettacolo e incidere sul mondiale”. Così a LaPresse Flavio Briatore, ex team manager in F1, in merito alle decisioni prese dopo oltre tre ore dalla Fia per valutare la penalizzazione al vincitore del Gp di Singapore, Sergio Perez.

“La Fia è una azienda e come tale per andare avanti bisogna che si avvalga di persone giuste e adatte. Ha quasi 200 dipendenti e aziende di questo tipo devono essere gestite da manager capaci ed ogni settore deve averne. In questo momento non c’è questo tipo di qualità. La Fia deve essere gestita da professionisti, questo è fondamentale. Il presidente deve decidere. L’importante è che ci sia una federazione che sia all’altezza della F1. Perché prima non accadeva? Perché c’erano appunto dei professionisti, semplice”, ha concluso.

